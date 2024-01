Die Beteiligungsgesellschaft Nebag will die Ausschüttung senken. Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung die Zahlung von 32 Rappen je Namenaktie, wie Nebag am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte man 58 Rappen je Titel an die Aktionärinnen und Aktionäre bezahlt.

23.01.2024 06:30