Der Cloud-Anbieter Nebius hat einen milliardenschweren Auftrag von Meta erhalten. Die Facebook-Mutter sichere ‌sich ⁠ab 2027 Zugriff auf Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) ⁠im Wert von zwölf Milliarden Dollar, teilte der niederländische ‌Konzern am Montag mit.

Darüber hinaus ‌könne Meta in ​den kommenden fünf Jahren sämtliche anderweitig nicht verkauften Kapazitäten im Volumen weiterer 15 Milliarden Dollar anmieten. Die in den USA notierten Nebius-Titel stiegen am ‌Montag vorbörslich um mehr als 14 Prozent.

Das Unternehmen gehört zu den sogenannten Neoclouds: Diese Firmen spezialisieren sich ​auf den Bau und Betrieb ​von KI-Rechenzentren. Da die grossen ​Technologiekonzerne händeringend nach zusätzlichen Rechenkapazitäten für ChatGPT, Gemini & Co. suchen, ‌wächst die Branche rasant. Nebius will bis 2030 Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt in ​Betrieb ​nehmen. Dies entspricht ⁠der Leistung von vier ​bis fünf Atomkraftwerken. Neben ⁠Meta hat auch Microsoft Cloud-Ressourcen im Milliardenwert bei ‌Nebius gebucht. Vor einigen Tagen kündigte der Chipkonzern Nvidia seinen Einstieg bei Nebius an.