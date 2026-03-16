Das Unternehmen gehört zu den sogenannten Neoclouds: Diese Firmen spezialisieren sich ​auf den Bau und Betrieb ​von KI-Rechenzentren. Da die grossen ​Technologiekonzerne händeringend nach zusätzlichen Rechenkapazitäten für ChatGPT, Gemini & Co. suchen, ‌wächst die Branche rasant. Nebius will bis 2030 Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt in ​Betrieb ​nehmen. Dies entspricht ⁠der Leistung von vier ​bis fünf Atomkraftwerken. Neben ⁠Meta hat auch Microsoft Cloud-Ressourcen im Milliardenwert bei ‌Nebius gebucht. Vor einigen Tagen kündigte der Chipkonzern Nvidia seinen Einstieg bei Nebius an.