Nationalrätin Christine Badertscher (Grüne/BE), Vizepräsidentin der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, wies darauf hin, dass ohne grasfressende Nutztiere zwei Drittel der Landwirtschaftsflächen nicht für die Ernährung genutzt werden könnten. Die Initiative sei unrealistisch und gefährde die Berg- und Alpwirtschaft. Zudem könne man das Essverhalten der Menschen nicht mit einem Verfassungsartikel ändern.