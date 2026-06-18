Dies sei nur mit einschneidenden Eingriffen erreichbar, so das Nein-Komitee vor den Medien. Die Ernährungsinitiative gefährde somit Wahlfreiheit der Konsumenten, indem sie diese zu einer hauptsächlich veganen Ernährung zwingen wolle. Sie schwäche die einheimische Produktion, verteuere Lebensmittel und kurble den Einkaufstourismus an.