Ausschlaggebend für die Haltung zur Initiative ist zudem die politische Orientierung: Während die Unterstützung in der SVP-Wählerschaft mit 85 Prozent stabil bleibt, hat die Ablehnung insbesondere im linken Lager weiter deutlich zugenommen - etwa bei der SP, deren Anhängerschaft die Initiative nahezu geschlossen ablehnt. Auch bei den Mitte-Wählenden ist die Zustimmung deutlich zurückgegangen und liegt aktuell noch bei 24 Prozent, während sie bei der FDP-Anhängerschaft weiterhin bei rund einem Drittel verharrt.