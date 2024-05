An der Medienkonferenz nach der Veranstaltung sagte Nemo: «Ich habe viele neue Freunde gemacht - und das ist wunderschön». Es gäbe nun einige neue Orte, an die Nemo nun reisen wolle. Auch in kreativer Hinsicht sei es wundervoll am ESC gewesen. Nemo würde etwa gerne mit Bambie Thug aus Irland oder dem ukrainischen Duo Alyona Alyona & Jerry Heil Musik machen. Im Rahmen der Konferenz begrüsste Nemo die Diskussion, für was der ESC stehe und was der Musikwettbewerb bedeute.