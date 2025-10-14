Der 48-jährige Italiener Goglio arbeitet seit über zwanzig Jahren für die Marke. Er begann seine Laufbahn bei Nespresso als Vertriebsleiter in Italien und war später an der globalen Trade-Marketing-Strategie beteiligt. Anschliessend leitete er die Landesgesellschaften in Portugal und Italien, wo er unter anderem die Einführung des Vertuo-Systems vorantrieb. Zuletzt verantwortete Goglio als Global Head of Out of Home das weltweite Geschäft ausserhalb des Haushalts und positionierte diesen Bereich als wichtigen Wachstumstreiber.
Die Schweizer Nespresso Niederlassung mit Sitz in La Tour-de-Peilz gehört zur Nestlé-Division für portionierten Kaffee und beschäftigt über 2000 Mitarbeitende.
to/rw
(AWP)