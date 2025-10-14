Der 48-jährige Italiener Goglio arbeitet seit über zwanzig Jahren für die Marke. Er begann seine Laufbahn bei Nespresso als Vertriebsleiter in Italien und war später an der globalen Trade-Marketing-Strategie beteiligt. Anschliessend leitete er die Landesgesellschaften in Portugal und Italien, wo er unter anderem die Einführung des Vertuo-Systems vorantrieb. Zuletzt verantwortete Goglio als Global Head of Out of Home das weltweite Geschäft ausserhalb des Haushalts und positionierte diesen Bereich als wichtigen Wachstumstreiber.