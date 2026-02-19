Die Zahlen für das letzte Quartal werden ebenfalls positiv kommentiert, auch wenn sie heute kaum im Vordergrund stehen dürften. Der zuständige Analyst von RBC bezeichnet das Wachstum - sowohl in Bezug auf Mengenwachstum (RIG) wie auch bei der Preisgestaltung - als erfreulich. Nestlé habe solide Zahlen vorgelegt, meint man auch bei Bernstein. Sie würden den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen im Zuge der Säuglingsnahrungskrise jedenfalls widersprechen.