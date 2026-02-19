Die Nestlé-Aktie notieren gegen 09.30 Uhr um 3,8 Prozent höher auf 81,37 Franken, das bisherige Tageshoch im frühen Handel war mit 81,93 noch etwas höher und gleichzeitig auch eine neues Jahreshoch. Die Nestlé-Aktie hatte in den ersten Wochen 2026 vor allem wegen des Babymilch-Skandals deutlich an Wert eingebüsst, konnte sich davon zuletzt aber wieder erholen. Stand gestern Abend lag die bisherige Jahresperformance bei -0,4 Prozent.
Die heutigen Ankündigungen werden in ersten Kommentaren von Analysten tendenziell optimistisch kommentiert. Nach Ansicht der Bank Vontobel sind die präsentierten Governance-Massnahmen nicht nur kosmetischer Natur. «Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern», meint der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt.
Auch dass mit der Procter & Gamble-Managerin Ma Fatima Francisco und dem früheren SNB-Präsidenten Thomas Jordan zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat präsentiert wurden, findet positive Erwähnung. Die beiden würden die operative Kompetenz des Gremiums im Bereich Konsumgüter sowie in Sachen Makro-/Geldpolitik weiter stärken, so Vontobel. Beides sei für das Risikoprofil und das Portfolio von Nestlé in einem volatileren Zyklus von grosser Bedeutung.
Die Zahlen für das letzte Quartal werden ebenfalls positiv kommentiert, auch wenn sie heute kaum im Vordergrund stehen dürften. Der zuständige Analyst von RBC bezeichnet das Wachstum - sowohl in Bezug auf Mengenwachstum (RIG) wie auch bei der Preisgestaltung - als erfreulich. Nestlé habe solide Zahlen vorgelegt, meint man auch bei Bernstein. Sie würden den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen im Zuge der Säuglingsnahrungskrise jedenfalls widersprechen.
Auch die ZKB äussert sich diesbezüglich sehr positiv. «Nicht unterschätzen: Nestlé erfüllt die Erwartungen 2025 und gibt überraschend positive Guidance für 2026», titelt der zuständige Analyst seinen Kommentar. In Bezug auf den Aktienkurs meint er, dass viele institutionelle Investoren bei Nestlé noch vorsichtig positioniert seien, so dass es wenig brauche für höhere Kurse. Unterstützend sei auch die attraktive Dividendenrendite von rund 4,0 Prozent.
uh/hr
(AWP)