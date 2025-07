Doch bei den Investoren wiegen im frühen Handel die negativen Seiten der Zahlen stärker. So scheint die robuste Profitabilität auch auf Kosten des Volumenwachstums erreicht worden zu sein: Vor allem Preiserhöhungen trugen zum Wachstum bei, während die Volumenentwicklung (RIG) im zweiten Quartal in die negative Zone rutschte. Dabei hätten die meisten Investoren hier eine positive Entwicklung erwartet, heisst es am Markt. Dazu kommen böse Überraschungen in China und bei Nestlé Health Science. In beiden Bereichen hat Nestlé Massnahmen zur Besserung ergriffen.