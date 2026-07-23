Die Nestlé-Titel verlieren um 9.30 Uhr 6,5 Prozent auf 80,55 Franken, im Tief sind sie sogar leicht unter 80 Franken gefallen. Als rote Laterne zieht das Schwergewicht auch den Leitindex SMI nach unten, der 1,4 Prozent im Minus steht. Zuletzt hatten die defensiven Nestlé-Papiere noch deutlich Boden gut gemacht und sich von der Schwächephase des Vorjahres erholt.