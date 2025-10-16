Befürchtungen ausgeräumt

Entsprechend positiv sind auch die Kommentare der professionellen Beobachter. Nestlé habe beim RIG - und damit einem der Hauptschwerpunkte für Investoren - gute Ergebnisse erzielt, heisst es etwa bei der Bank Vontobel in einer ersten Einschätzung. Die Aussagen des CEO und die ersten angekündigten Massnahmen gingen zudem in die richtige Richtung.