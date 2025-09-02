Tiefer Fall der Aktie

Bis dahin sei aber die Attraktivität der Nestlé-Aktie begrenzt. Die Beförderung von Navratil sorgt also noch für keine unmittelbare Trendwende. Und das in einer Zeit, in der die Nestlé-Aktie auf einem fast historischen Tiefstand notiert: So tief wie jetzt lag der Aktienkurs zuletzt vor mehr als 8 Jahren. In den letzten fünf Jahren sank er um fast ein Drittel - alleine unter Freixe waren es 17 Prozent.