Analysten sehen darin ein mögliches Warnsignal, zumal Nestlé derzeit auch wegen illegaler Behandlung von Mineralwasser in Frankreich in der Kritik steht. Dazu kündigte Nestlé nun an, die Wasseraktivitäten in weiteren Ländern einer regulatorischen Überprüfung zu unterziehen. Dies könnte Bedenken bezüglich interner Kontrollen auslösen, kommentiert Jefferies.