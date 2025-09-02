Denn nach Ansicht des Analysten sind die Ursachen für die Probleme bei Nestlé vor allem struktureller Natur. Sie seien kein vorübergehendes Phänomen oder auf Fehlmanagement zurückzuführen - dies sei aber die Einschätzung des bisherigen CEO Freixe gewesen. Ohnehin sei die Investorenmeinung zur Strategie von Freixe - zurück zu einem «Nestlé-von-früher-Modell» - geteilt gewesen.