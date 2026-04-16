Jordan erzielte mit 98,8 Prozent Ja-Stimmen ein Glanzrestultat. Die Versammlung wählte auch die langjährige Procter-&-Gambel-Managerin Fama Francisco mit 93,9 Prozent neu ins Gremium. Damit wurde der Verwaltungsrat um 2 auf 13 Köpfe erweitert. CEO Philipp Navratil wird im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht im Verwaltungsrat sitzen.
Die Zustimmung fiel bei den allermeisten weiteren Traktanden mit Quoten von über 89 Prozent deutlich aus. Kritische Töne gab es an der Versammlung dennoch. Aktionärsvertreter kritisierten das Management unter anderem wegen der Skandale im letzten Jahr rund um die Führungswechsel, den weltweiten Rückruf von verunreinigtem Babymilchpulver und die Klimapolitik.
Kritik an ausbleibenden Konsequenzen
Vertreter institutioneller Investoren wie DWS und Deka und der Anlagestiftung Ethos bemängelten im Plenum etwa unklare Verantwortlichkeiten nach den Skandalen sowie unzureichende Massnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens. Zudem hätten die Kontrollmechanismen des Verwaltungsrats versagt, weshalb klare Konsequenzen für Verantwortliche gefordert wurden.
Weitere Kritik richtete sich gegen die Produktqualität und eine mangelnde Transparenz bei den Vergütungen. Aktionärsvertreter rügten vereinzelt die Klimapolitik beim weltgrössten Nahrungsmittelproduzenten. Sie befürchteten angesichts des finanziellen Drucks unter anderem eine Abschwächung der Ziele und verlangten eine präzisere Roadmap.
Die Nestlé-Führung um Präsident Pablo Isla und CEO Philipp Navratil betonten, man teile die Einschätzung, dass nun Ergebnisse geliefert werden müssten statt weiterer Ankündigungen. Gleichzeitig verwiesen sie auf Fortschritte bei der Strategie, den Effizienzprogrammen und der Nachhaltigkeit und bekräftigten ihre Verpflichtung zu Transparenz sowie zu langfristigen Klimazielen.
An der Versammlung waren 54,6 Prozent des Kapitals und 74,6 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter handelte im Namen von 98,6 Prozent der am Anlass vertretenen Aktien.
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(AWP)