Die Zustimmung fiel bei den allermeisten weiteren Traktanden mit Quoten von über 89 Prozent deutlich aus. Kritische Töne gab es an der Versammlung dennoch. Aktionärsvertreter kritisierten das Management unter anderem wegen der Skandale im letzten Jahr rund um die Führungswechsel, den weltweiten Rückruf von verunreinigtem Babymilchpulver und die Klimapolitik.