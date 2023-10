Dass in Wangen abgebaut werde, lasse keine Rückschlüsse auf die anderen Schweizer Nestlé-Standorte zu, sagte sie auf Rückfrage. Insgesamt betreibt Nestlé in der Schweiz neun Produktionsstandorte und beschäftigt 8400 Mitarbeitende. Die Fabrik in Wangen sei die einzige Nestlé-Fabrik in Europa, die Frischteig herstelle.