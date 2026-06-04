Nestlé setzt verstärkt auf Katzenfutter als Wachstumstreiber. CEO Philipp Navratil hatte erst am Dienstag an einer Investorenkonferenz in Paris auf den Trend zu mehr Haustieren und die zunehmende Premiumisierung der Tierernährung hingewiesen. Das Tierfuttergeschäft ist nach Kaffee die zweitgrösste Sparte des Konzerns.