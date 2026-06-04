Mit dem Schritt will Nestlé von der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Nassfutter für Katzen profitieren. In Europa leben den Angaben zufolge rund 108 Millionen Hauskatzen.
Das Segment gehört laut dem Konzern zu den wichtigsten Wachstumsplattformen im Tierfuttergeschäft. Weltweit zähle Premium-Nassfutter für Katzen zu den am schnellsten wachsenden Kategorien und verzeichne ein wertmässiges Wachstum von rund 6 Prozent.
Begleitet wird die Einführung von einer europaweiten Marketingkampagne unter dem Motto «Shine Like a Pearl». Die Lancierung umfasst wichtige Märkte wie Deutschland, Frankreich, Italien und Grossbritannien.
Nestlé setzt verstärkt auf Katzenfutter als Wachstumstreiber. CEO Philipp Navratil hatte erst am Dienstag an einer Investorenkonferenz in Paris auf den Trend zu mehr Haustieren und die zunehmende Premiumisierung der Tierernährung hingewiesen. Das Tierfuttergeschäft ist nach Kaffee die zweitgrösste Sparte des Konzerns.
to/hr
(AWP)