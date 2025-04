Nestlé-CEO Laurent Freixe will den Nahrungsmittelkonzern wieder «auf Erfolgskurs bringen». Nestlé sei in den letzten Jahren mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und das Vertrauen habe darunter gelitten, sagte er gemäss Redetext vor den Aktionären an der 158. Generalversammlung vom Mittwoch in Lausanne.