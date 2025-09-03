Mit der Ernennung von Philipp Navratil, bisher Chef der Tochter Nespresso, sei die Nachfolge zügig geregelt worden, sagte CFO Manz. Der 49-Jährige sei ein «strategischer und umsichtiger Führer», der frische Perspektiven in einer Zeit des Wandels einbringen und aufs Tempo drücken werde. Dass kein externer Kandidat gesucht wurde, begründete Manz damit, dass der Verwaltungsrat die Vorarbeit bereits geleistet habe.