Langfristig bleibt der Nestlé-Chef positiv gestimmt: »Die beiden grossen Wachstumsfelder der letzten Jahre, Kaffee und Tiernahrung, legen weiterhin zu. Unsere Kaffeeprodukte sind in Ländern wie Indien und China auf dem Vormarsch, zum Teil gewinnt dort Kaffee auf Kosten von Tee.« Zudem will Nestlé mit Tiernahrung auch in Schwellenländern wachsen, wo immer mehr Leute Haustiere halten.