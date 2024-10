Ausserdem will der CEO die Kontrolle über die beiden Bereiche IT und Nachhaltigkeit haben. Der für den IT-Bereich zuständige Chris Wright rapportiert darum neu direkt an den CEO, ebenso wie die Nachhaltigkeitschefin Antonia Wanner. Mit der Neuaufstellung berichten nun alle Schlüsseleinheiten, die die Finanzergebnisse und den unternehmerischen Wandel beförderten, direkt an den CEO.