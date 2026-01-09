So hat die Präfektur der Vogesen in zwei Erlassen kurz vor Weihnachten Nestlé die Genehmigung erteilt, Filter an den Wasserfassungen von Contrex und Hépar zu installieren. Diese Filter dürfen eine Porengrösse von 0,45 Mikrometern (tausendstel Millimeter) haben.
Die beiden anderen Marken der Gruppe, Vittel und Perrier, durften das Wasser bereits zuvor unter diesen Bedingungen nutzen, Vittel seit 2023, die Perrier seit Mitte Dezember 2025. Nestlé begrüsste in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AFP diesen Entscheid
afp/al/cf/jb
(AWP)