Schwäche sind sich die Marktteilnehmer vom erfolgsverwöhnten Konzern nicht gewöhnt. Entsprechend enttäuscht zeigten sie sich denn auch in ihren Kommentaren. Von einem «Jahr zum Vergessen» war da die Rede, und von einer «besorgniserregenden» Entwicklung. Auch die Dividendenerhöhung um 5 Rappen auf 3,00 Franken je Aktie vermochte darüber nicht hinwegzutrösten. Der Aktienkurs des weltgrössten Lebensmittelherstellers gab am frühen Nachmittag um 4,4 Prozent nach auf 94,74 Franken. Damit stehen die Papiere so tief wie zuletzt beim Beginn der Pandemie und ziehen aufgrund ihres Gewichts im SMI den ganzen Leitindex ins Minus.