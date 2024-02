Probleme mit Gesundheits- und Wassersparte

Firmenchef Mark Schneider betonte an der virtuellen Medienkonferenz, dass sich die Lebensmittelbranche in den letzten beiden Jahren in einer «historischen Inflationswelle» befunden habe. Dies habe die Nachfrage gedämpft. Ausserdem drückte der starke Schweizer Franken den Umsatz um 7,8 Prozent.