Von Malaysia aus sollen auch die Regionen Singapur, Ozeanien sowie Mittlerer Osten & Nordafrika (MENA) bedient werden, wie Nestlé am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Denkbar seien auch Exporte nach Europa.
ra/jb
(AWP)
Nestlé baut seine Produktion von Nescafé Espresso Concentrate in Asien aus und nimmt in Malaysia eine neue Produktionslinie in Betrieb. Die Anlage in Sri Muda soll die steigende Nachfrage nach kaltem Kaffee bedienen.
