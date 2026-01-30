Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie von der Europäischen Kommission beauftragt worden sei, eine wissenschaftliche Empfehlung für einen Grenzwert auszuarbeiten, ab der Säuglingsprodukte zurückgerufen werden sollten. Ihre Stellungnahme will sie in der kommenden Woche vorlegen. Hersteller von Säuglingsanfangsnahrung in Europa müssten dann entsprechende Tests durchführen und bei Überschreiten solcher Werte Massnahmen ergreifen.