Getragen wurde die Entwicklung vor allem von den Schwellenländern sowie den Sparten Kaffee und Tierfutter. China stabilisierte sich nach dem tiefgreifenden Umbau des Geschäfts erstmals wieder und wuchs im zweiten Quartal wieder aus eigener Kraft. Auch in den Industrieländern blieb die Nachfrage nach Angaben des Konzerns robust.