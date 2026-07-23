Für das Gesamtjahr sieht sich der Konzern aus Vevey auf Kurs. Neu erwartet das Management ein organisches Wachstum von sicher 3 bis 4 Prozent, bisher war lediglich von rund 3 bis 4 Prozent die Rede. Zudem soll das Wachstum der Absatzmengen gegenüber 2025 zunehmen. Für die operative Marge rechnet Nestlé weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber den 16,1 Prozent des Vorjahres.