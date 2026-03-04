Mit der Anlage will die Sparte Nestlé Purina laut Mitteilung vom Mittwoch ihre Produktionskapazität für Nassfutter in Brasilien nahezu verdoppeln und damit das Wachstum in einem der weltweit grössten Märkte für Tiernahrung bedienen. Zugleich soll das Werk auch Exportmärkte beliefern.
Nach Unternehmensangaben nutzt der Standort moderne Produktionstechnologien wie Robotik, IoT-Anwendungen und Künstliche Intelligenz. Ein integriertes Operationszentrum steuert die Prozesse. Zudem werde die Fabrik vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben.
Tiernahrung gehört für Nestlé weltweit zu den strategischen Wachstumsfeldern. Der Konzern will insbesondere das Premiumsegment bei Nassfutter ausbauen und seine Präsenz in Schwellenländern stärken.
awp-robot/uh
(AWP)