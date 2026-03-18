Der Lebensmittelkonzern setzt für mehr Wachstum verstärkt auf seine wichtigsten Marken und Produkte. Dafür will er teilweise auch mehr Werbegelder ausgeben. Die 1986 auf den Markt gebrachten Nespresso-Kapseln sorgten 2025 für einen Umsatz von 6,5 Milliarden Franken und machten gut 7 Prozent des Gesamtumsatzes von Nestlé aus. Der Bereich wuchs organisch um 6,0 Prozent und damit fast doppelt so stark wie im Konzernschnitt.