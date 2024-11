In Börsenkreisen wurden die Neuigkeiten am Dienstag eher schlecht aufgenommen. Analysten stellten die Frage, ob eine Rückbesinnung auf alte Werte reiche, um die Stimmung unter den Anlegern nachhaltig zu verbessern. Insgesamt fühle es sich aktuell mehr nach einer Zwischenlösung an, bevor eine wirklich ambitionierte, langfristige Vision lanciert werde, hiess es in einem Kommentar. Die Aktien von Nestlé verloren am Dienstag bis Börsenschluss 1,9 Prozent und zogen damit den Gesamtmarkt (SMI -0,84 Prozent) herunter.