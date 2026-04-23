Die Massnahmen sind Teil der Strategie, die der neue CEO Philipp Navratil im Oktober 2025 verkündet hat. Weltweit sollen 16'000 Stellen gestrichen werden, um die Kosten des Konzerns ab 2027 um mehr als 1 Milliarde Euro zu senken.
afp/rp/ys
(AWP)
Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé plant, in Frankreich 180 Stellen in Supportfunktionen sowie in Forschung und Entwicklung abzubauen. Dies gab der Konzern laut AFP am Donnerstag bekannt.
Die Massnahmen sind Teil der Strategie, die der neue CEO Philipp Navratil im Oktober 2025 verkündet hat. Weltweit sollen 16'000 Stellen gestrichen werden, um die Kosten des Konzerns ab 2027 um mehr als 1 Milliarde Euro zu senken.
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