Diese Vorhaben könnten zum Abbau von 180 Stellen in Frankreich führen, fügt der Text hinzu. Unter Berücksichtigung von offenen Stellen, Neueinstellungen und freiwilligen internen Versetzungen könnten die tatsächlichen sozialen Auswirkungen auf 75 bis 100 Stellen reduziert werden, wurde in der Medienmitteilung betont. Die Umsetzung des Plans würde schrittweise ab 2027 erfolgen.