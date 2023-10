Von Januar bis September hat Nestlé volumenmässig 0,6 Prozent weniger verkauft, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal beläuft sich der Rückgang des sogenannten RIG (Real Internal Growth), das Volumen- und Mixeffekte zusammenfasst, noch auf 0,3 Prozent. Der Volumenrückgang hält schon das fünfte Quartal in Folge an - das hat es im letzten Jahrzehnt noch nie gegeben.