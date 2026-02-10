Nestlé erklärte, bislang von den flämischen Behörden keine offiziellen Informationen zu diesen Fällen erhalten zu haben. «Wir freuen uns zu hören, dass es den Babys gut geht und sie sich, wie in den Medien berichtet, vollständig erholt haben», erklärte eine Unternehmenssprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Der Konzern stehe den Behörden für Rückfragen oder weitere Abklärungen zur Verfügung.