Gemäss der Bank Vontobel zeigt Nestlé erste Anzeichen für eine Wiederbelebung des Mengenwachstums. Zudem treibe der Konzern gleichzeitig die Straffung des Portfolios voran und halte an seinem Ziel eines organischen Wachstums von 3 bis 4 Prozent für das Gesamtjahr 2026 fest. Zwar seien die Risiken in Sachen Geopolitik und entsprechend steigender Inputkosten weiterhin hoch. Doch das gezeigte Ergebnis sei die Art von Bestätigung, auf die Investoren gewartet hätten, und es untermauere den relativ optimistischen Ton des Managements von Mitte Februar anlässlich der Zahlenpräsentation zum Geschäftsjahr 2025.