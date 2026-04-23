Die Nestlé-Aktie notiert um 09.20 Uhr bei hohem Volumen 6,3 Prozent höher auf 80,30 Franken (Tageshoch 80,58). Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil 0,9 Prozent höher, was aber zu einem guten Teil dem Plus bei Nestlé geschuldet ist. Bis zum Jahreshoch bei 84,65 von Anfang März bzw. dem 52-Wochen-Hoch bei 89,43 Franken vom letzten Mai braucht es aber immer noch einiges.
Nestlé hat mit seinem organischen Wachstum von 3,5 Prozent in der Periode von Januar bis März 2026 rund ein Prozentpunkt über dem AWP-Konsens abgeschnitten, was vor allem dem Mengenwachstum (RIG) zu verdanken war. Die Kommentare von Analysten sind entsprechend wohlwollend.
Gemäss der Bank Vontobel zeigt Nestlé erste Anzeichen für eine Wiederbelebung des Mengenwachstums. Zudem treibe der Konzern gleichzeitig die Straffung des Portfolios voran und halte an seinem Ziel eines organischen Wachstums von 3 bis 4 Prozent für das Gesamtjahr 2026 fest. Zwar seien die Risiken in Sachen Geopolitik und entsprechend steigender Inputkosten weiterhin hoch. Doch das gezeigte Ergebnis sei die Art von Bestätigung, auf die Investoren gewartet hätten, und es untermauere den relativ optimistischen Ton des Managements von Mitte Februar anlässlich der Zahlenpräsentation zum Geschäftsjahr 2025.
Die Analysten der ZKB sehen den Investment Case nach den heutigen News gestützt - durch eine Verbesserung des RIG, eine kontinuierlich steigende Dividende, die Beteiligung an L'Oréal sowie potenzielle Werthebel über Joint Ventures im Wasser- und Glacé-Geschäft und einen teilweisen Verkauf des VMS-Geschäfts.
Allerdings sehen auch die ZKB-Experten diverse Risiken, etwa im Downtrading mit dem Trend zu billigeren Produkten oder Eigenmarken, in einem schwächeren Preiswachstum, bei höheren Rohstoffpreisen, höheren Transportkosten, dem Preisdruck seitens des Handels, GLP-1-Effekten, höheren Marketingausgaben oder möglichen Fehlsteuerungen einer zentralisierten globalen Markenstrategie.
Zug nimmt Fahrt auf
Eine deutliche Verbesserung des Geschäftes sehen derweil auch die Analysten des US-Hauses Bernstein. Das organische Wachstum sei deutlich über den Erwartungen gewesen, heisst es dort. Rechne man die 90 Basispunkte Minus wegen des Babymilch-Rückrufs dazu, hätte gar ein organisches Wachstum von 4,4 Prozent resultiert, was gegenüber den Quartalen davor eine weitere Beschleunigung wäre. «Der Navratil/Isla-Turnaround-Zug scheint an Fahrt zu gewinnen», wird gefolgert.
Bei der kanadischen RBC findet vor allem das Kaffee-Business positive Erwähnung. Es sei jedenfalls erfreulich zu sehen, dass sich der Bereich nach dem Preisdruck des letzten Jahres wieder erhole, mit einem RIG von 3,5 Prozent und einem organischen Umsatzwachstum von 9,3 Prozent. Positiv wird auch festgestellt, dass die Produktverfügbarkeit bei Säuglingsnahrung sich nach den Produktrückrufen im Januar wieder normalisiere und die Konsumentennachfrage sich offenbar erhole.
uh/to
(AWP)