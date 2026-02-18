Der im vergangenen Jahr von einer Führungskrise durchgeschüttelte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Änderungen an den Verwaltungsratsprozessen beschlossen und zwei neue Mitglieder nominiert. Zur Wahl an der Generalversammlung vom 16. April stehen die P&G-Managerin Fama Francisco und der frühere Nationalbank-Präsident Thomas Jordan, wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte.