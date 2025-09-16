Isla sprach in der Mitteilung Bulcke seinen Dank «für sein Leadership und seinen unermüdlichen Einsatz für Nestlé» aus. Er habe das Unternehmen geprägt und die Basis für das nächste Kapitel geschaffen. Bulcke wird zum Ehrenpräsidenten ernannt. Das Vizepräsidium setzt sich derweil ab Oktober neu aus den Verwaltungsräten Dick Boer und Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch zusammen. Ineichen-Fleisch hatte bis Juli 2022 das Seco geleitet.