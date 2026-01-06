Foodwatch: Rund 60 Länder betroffen

Laut der in mehreren Staaten tätigen Konsumentenschutzorganisation Foodwatch dürften von der Rückrufaktion rund 60 Länder betroffen sein. Dies erklärte die Nichtregierungsorganisation in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AWP unter Berufung auf eine Meldung des europäischen Warnnetzwerks. Dazu gehören insbesondere die Ukraine, Russland, Südafrika, Jordanien, Pakistan, Kasachstan, Malaysia, Vietnam und China.