Es droht ein Image-Schaden

Nach wie vor geht Nestlé laut den auf einer eigens eingerichteten Webseite zum Vorfall davon aus, dass sich die finanziellen Folgen in Grenzen halten dürften. Der Rückruf mache deutlich weniger als 0,5 Prozent des Jahresumsatzes des Lebensmittelkonzerns aus, heisst es dazu nach wie vor.