Weil in vielen Ländern nur der Gesamtzuckergehalt von Produkten angegeben werden muss - wozu auch natürlich vorkommender Frucht- oder Milchzucker gehört -, liessen die beiden Organisationen die Nestlé-Produkte in einem belgischen Labor untersuchen. Dort wurde ermittelt, wie hoch der Anteil des sogenannten «versteckten Zuckers», also von Zuckerzusatz, in bekannten Babynahrungsprodukten von Nestlé ist.