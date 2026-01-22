Nach Angaben von Staatsanwalt Renaud Gaudeul war das Kind nach der Entlassung aus der Geburtsklinik zwischen dem 5. und 7. Januar 2026 mit einer künstlichen Säuglingsnahrung der Marke Guigoz ernährt worden, die wegen einer möglichen Kontamination mit dem Bakterium Bacillus cereus zurückgerufen worden war, erklärte der Staatsanwalt von Bordeaux, Renaud Gaudeul, gegenüber AFP.