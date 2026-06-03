Das Unternehmen erzielte 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro und verzeichnete damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Yfood bereite nun die nächste Wachstumsphase vor und wolle die Expansion der Marke über Europa hinaus vorantreiben.