Kursfeuerwerk an der Börse

An der Börse und bei Analysten kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte zwischenzeitlich um über 7 Prozent zu. Die Bank Vontobel strich positiv hervor, dass Nestlé gleichzeitig das Portfolio straffe und trotz geopolitischer Risiken an den Jahreszielen festhalte. Das Ergebnis sei die Art von Bestätigung, auf die Investoren gewartet hätten.