Kein Stellenabbau vorgesehen

Die neue Struktur bedeute keine Schwächung der Nachhaltigkeitsaktivitäten, betonte der Sprecher. Die Bereiche Kommunikation und Nachhaltigkeit würden unter einer gemeinsamen Führung zusammengeführt, operativ aber weiterhin ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Im Zusammenhang mit der Reorganisation sei derzeit kein Stellenabbau vorgesehen. Auch künftig werde es innerhalb der Organisation eine eigenständige Führung für den Nachhaltigkeitsbereich geben. Wer die Aufgabe übernimmt, stehe noch nicht fest.