Kein Stellenabbau vorgesehen

Im Zusammenhang mit der Reorganisation sei derzeit kein Stellenabbau vorgesehen. Auch künftig werde es innerhalb der Organisation eine eigenständige Führung für den Nachhaltigkeitsbereich geben. Wer die Aufgabe übernimmt, stehe noch nicht fest. Insgesamt arbeiten rund 70 Personen in der globalen Kommunikation und rund 40 in der globalen Nachhaltigkeitsabteilung.