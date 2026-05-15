Im Gerichtsverfahren gegen Nestlé Waters wegen illegalen Deponien in den französischen Vogesen kommt es zu weiteren Verzögerungen. Der Entscheid des Gerichts, ein für Nestlé ungünstiges Gutachten aufzuheben, wird nun von einem Berufungsgericht geprüft, schreibt die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf übereinstimmende Quellen