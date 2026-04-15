Der Groll richtete sich gegen die Wahl des neuen Partners. Der Nestlé-Konzern steht seit Jahren in der Kritik. Viele werfen ihm vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten zu machen. Er stand aber auch im Feuer wegen der Rodung des Regenwalds, der Ausbeutung von Wasserressourcen und wegen Geschäften mit Russland während des Ukraine-Kriegs.