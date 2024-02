Man werde die Produktion in Caudry im Herbst 2024 wieder aufnehmen, hiess es weiter. Und bis 2028 sollen Investitionen in Höhe von zwölf Millionen Euro in die Modernisierung des Standorts fliessen. Dann sollen den Plänen zufolge rund 140 Angestellte in Caudry arbeiten.