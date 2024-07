Nun hat Nestlé den Ausblick für das Gesamtjahr in Bezug auf das organische Wachstum gesenkt. «Bei den Preisanpassungen haben wir eine schnellere Verlangsamung beobachtet als erwartet. Daher halten wir es für angemessen, unseren Ausblick für das Gesamtjahr anzupassen. Wir erwarten neu ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 3 Prozent», so Schneider. Zuvor hatte er mit «rund 4 Prozent» gerechnet. Obwohl teilweise erwartet, kommt diese Senkung des Ausblicks in Börsenkreisen nicht gut an.